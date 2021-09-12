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وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي في جولة بآثار العلا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي في جولة بآثار العلا

اشتملت على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة

متابعات الخليج 365 - واس

صحب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، في جولة على المواقع الأثرية في محافظة العلا، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية إلى المملكة.

جولة في المواقع الأثرية: 

وتجول وزير الخارجية مع وزير خارجية النمسا في العديد من المواقع الأثرية العريقة بمحافظة العلا التاريخية، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل عن الآثار العريقة التي تضمها المحافظة، كما اشتملت الجولة على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة ومنها موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) المسجل في قائمة التراث العالمي “اليونسكو”.

وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي في جولة بآثار العلا - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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