وزير الخارجية يصحب نظيره النمساوي في جولة بآثار العلا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - واس

صحب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج، والوفد المرافق له، في جولة على المواقع الأثرية في محافظة العلا، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية إلى المملكة.

جولة في المواقع الأثرية:

وتجول وزير الخارجية مع وزير خارجية النمسا في العديد من المواقع الأثرية العريقة بمحافظة العلا التاريخية، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصل عن الآثار العريقة التي تضمها المحافظة، كما اشتملت الجولة على رحلة جوية لمشاهدة المعالم الشهيرة في المحافظة ومنها موقع الحِجر الأثري (مدائن صالح) المسجل في قائمة التراث العالمي “اليونسكو”.



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