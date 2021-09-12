، قبل مواجهة تراكتور الإيراني.. النصر يفتقد لخدمات 6 لاعبين ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الأشعة التي أجريت اليوم الأحد، للاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر نايف الماس، تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، مما يعني غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر.

وبذلك ينضم الماس إلى قائمة الغائبين عن مواجهة فريقه أمام تراكتور، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تضم عبدالإله العمري وعبدالمجيد الصليهم للإصابة، والمدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف.

من جهة أخرى، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، تدريباته في الرياض قبل المغادرة مساء اليوم إلى قطر، استعداداً لمباراة تراكتور الإيراني الثلاثاء المقبل في الدوحة.

بدأت الحصة التدريبية بقيادة المدير الفني البرازيلي مانو مينزيس بتمارين لياقية وتكتيكية مختلفة، ثم قسم المدرب اللاعبين لمجموعتين، حيث أجروا مناورة على منتصف الملعب.