شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يقبل رأس والده على الهواء بعد تصنيفه ضمن أفضل 50 معلما في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حرص المعلم "علي الزهراني" الذى اختارته مؤسسة "فاركي" العالمية ضمن قائمة أفضل 50 معلماً على مستوى العالم، على التعبير عن امتنانه وشكره لوالده.

وقام "الزهراني"،خلال استضافته في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية"، بتقبيل رأس ويد والده، مؤكدا أنه تعلم من والده الكثير.

ووصف المعلم والده بأنه أب عظيم، مضيفا أنه مقصر في حق والده، إلا أن الأخير كريم، فضلا عن أنه خدم الوطن لمدة 34 لذا تعلم منه الإخلاص والأمانة والاجتهاد في العمل.

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