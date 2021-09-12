شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين على المملكة، متوقعا استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد، تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي)، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة كذلك على سواحل البحر الأحمر.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، ارتفاع الموج من المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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