شكرا لمتابعة خبر عن النمر : الزواج كثير المشاكل من أسباب أمراض القلب ونحذر مرضى السكري من مساج الشفة العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر، إن الزواج كثير المشاكل أحد أسباب الإصابة بأمراض القلب.

ونصح الأزواج ممن يعانون من كثرة المشكلات الزوجية بحسم أمره إما إمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان.

من جهة أخرى، حذر من انتشار مقطع في موقع يوتيوب ينصح مرضى السكري بإيقاف الأدوية وعمل مساج للشفة العُليا لخفض السكر في الدم، مؤكدا أن هذا كلام أقل مايقال عنه أنه غير صحيح.