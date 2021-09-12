شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن موعد نهاية فصل الصيف "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن موعد نهاية الصيف، قائلا:"خلال الـ 120 يوما القادمة هي الأيام الأهم في السنة على الإطلاق نفسيا وزراعيا واقتصاديا".

وأوضح خالد الزعاق خلال حواره في قناة "العربية":"الـ 120 يوما القادمة تعتبر موسم جماليات فجمالها حسي مأكل ومشرب وملبس وجمالها معنوي".

ولفت:"الـ 120 هي 52 يوما سهيل أوله حار وآخره معتدل، و52 يوما الوسم أوله معتدل وآخره بارد، و20 يوما من المربعانية".

وذكر:"إذا أمطرت السماء 6 أمطار سيلية خلال هذه الفترة فإنها سنة رببعية وإذا أمطرت بثلاثة أمطار سيلية فإنها شبه ربيعية وإذا أمطرت أقل من ذلك فإنها سنة مجدبة".