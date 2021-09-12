شكرا لمتابعة خبر عن فرض غرامات مالية لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلن الأمن العام أنه سيتم مخالفة من يضبط قادمًا لأداء العمرة ودخول الحرم المكي الشريف دون تصريح. وسيتم فرض غرامة مالية قدرها (10,000 ) ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون الحصول على تصريح. كما يتن فرض غرامة مالية قدرها (1,000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة. ويأتي ذلك تنفيذا للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة.