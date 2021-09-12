شكرا لمتابعة خبر عن طلاب "موهبة" يلتقون مدير عام بيئة عسير ويزورون مزارع الورد والوحدة البحثية للزراعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اليوم في مكتبه وفدا يضم عدد من مسئولي وطلاب مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة), وقد رحب المهندس الويمني بالوفد واستعرض معهم دور الوزارة في تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية. وكذلك المبادرات التي تقودها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاخرى في سبيل حماية الموارد الطبيعية وتامين الأمن الغذائي.

بعد ذلك قام الوفد بعدة جولات ميدانية, شملت زيارة مزرعة الورود في مدينة أبها والإطلاع على السبل الحديثة في طريقة الزراعة باستخدام تقنية الهيدروبونيك, كما شملت الزيارة ايضا الوحدة البحثية للزراعة بالمياه المجددة.

يذكر ان وزارة البيئة والمياه والزراعة و مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) قد وقعا في وقت سابق مذكرة تفاهم بين الطرفين وتهدف الى تعزيز مشاركة الموهوبين والموهوبات في المناسبات المحلية والإقليمية، والعمل على تطوير وإعداد أبحاث تطبيقية مشتركة، اضافة الى التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والاستشارات والدراسات الفنية، و ترشيح طلاب موهبة وأعضاء رابطتها لبرامج تدريب نوعية مع الشركات الكبرى التي تتعامل مع الوزارة والجهات المرتبطة بها بغرض التدريب والتوظيف.