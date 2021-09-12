7 قرارات من «التعليم» بشأن مكافآت وإعانات الطلاب.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا بشأن العمل على نظام نور الوزاري ورفع مسوغات صرف المكافات والإعانات للطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط للعام الدراسي الحالي 1443 هـ للفئات المستحقة للمكافأة أو الإعانة.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن وزارة التعليم طالبت بالرفع لإدارة خدمات الطلاب بسجل القيد للطلاب المستحقين للمكافأة أو الإعانة مع تعبئة جميع نماذج حصر الطلاب (التحويل – الإيقاف – المباشرة) ابتداء من 1/1/1441 هـ، وحتى تاريخه، والتأكد من دقة الحصر لجميع الطلاب المستحقين للمكافأة أو الإعانة، على أن تكون تحت مسؤولية المدرسة ومن ثم إرسالها عير البريد الرسمي لإدارة خدمات الطلاب، في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 9/2/1443هـ.

كما طالبت وزارة التعليم بضرورة التأكد من أن الحساب البنكي باسم الطالب أو الطالبة المستحق للمكافاة أو الإعانة بأي من البنوك والمصارف بالمملكة، مشددة على ضرورة الرفع لإدارة خدمات الطلاب بنماذج حسم الأيام (بدون عذر) لتنفيذ قرار الحسم بنظام التطبيقات، بحسب مصادر «عاجل».

وأوضحت المصادر، أن وزارة التعليم وجهت باستبعاد طلاب الدمج الكلي بالتربية الخاصة بالمدارس الأهلية، والالتزام بتحديث المكافات والإعانات للعام الدراسي 1443 هـ، في نظام نور، وأن يكون مطابقا لسجلات القيد وفق الخطوات والإرشادات المرفقة.

وأشارت مصادر «عاجل»، إلى أن وزارة التعليم طالبت بعر ض طلاب الإعاقات الجسمية والصحية على اللجنة الطبية بإدارة التر بية الخاصة بالنسبة للحالات الجديدة التي لم يسبق لها استلام مكافأة، مؤكدة أنها وجهت بحصر طلاب الصف الأول الابتدائي ضمن النماذج المرفقة وتغذية النماذج بالحسابات البنكية.

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