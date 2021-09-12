حماد الهذلي يروي تفاصيل تصوير مقطع ضرب الصاعقة برج الساعة بمكة

الرياض - محمد عبدالله - روى الشاب حماد الهذلي قصة تصوير المقطع المتداول حول صاعقة البرد التي ضربت برج الساعة خلال الأيام الماضية.

وقال الهذلي، لبرنامج "سيدتي" على "روتانا خليجية": "بفضل الله وتوفيقه تمكنت من التقاط كذا صاعقة تلامس برج الساعة كصور فوتوغرافية، والحمد لله على توفيقي أن تمكنت من توثيق صاعقة برج الساعة بالجوال".

وتابع أنه من سكان منطقة مكة المكرمة، والتقط المقطع بدون أي حامل وكان يمسك الجوال بيده فقط، وعن التقاط المقطع في الزحام قال إننا تعودنا على هذا.

يذكر أن مركز الشرائع بمكة المكرمة، شهد الأحد الماضي، تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأثناء هذه الأجواء تعرض أحد أبراج الاتصالات لصاعقة رعدية حولته إلى كتلة من اللهب في ثوان معدودة.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل معلومات مفادها أن الصاعقة ضربت برج الاتصالات على طريق جعرانة الرابط بين الجعرانة والعاصمة المقدسة.

اقرأ أيضًا:



تحول لكتلة من اللهب.. مقطع يوثق لحظة ضرب صاعقة رعدية برج اتصالات بمكة