رئيس الوزراء اليمني: لا بديل عن التزام الجميع باتفاق الرياض

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أنه لا بديل عن التزام الجميع بما نص عليه اتفاق الرياض، مجددًا حرص حكومته رغم كل التحديات والتصعيد السياسي على التماسك وانتظام اعمالها، وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وقال عبدالملك، خلال استقباله، اليوم السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، إن الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية بالصواريخ والطائرات المسيرة على ميناء المخا المدني بالتزامن مع استئناف نشاطه التجاري والانساني، يمثل امتدادا لمسلسل إستهداف المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تصر على استمرار تعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدانة الجرائم الحوثية وتصعيدها المستمر واتخاذ موقف حازم إزاءها، وعدم مقابلتها بالصمت.

وناقش اللقاء، مستجدات الوضع والتحركات السياسية مع تسلم المبعوث الأممي الجديد لمهامه، والضغط الدولي المطلوب لوقف التصعيد الحوثي ضد المدنيين والنازحين، واستهدافها المتكرر للاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذا الوضع الإنساني، وقضية خزان صافر النفطي واستمرار مليشيا الحوثي في التلاعب بهذا الملف الخطير، إضافة إلى جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وأشاد عبدالملك، بالدور الهولندي الداعم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، وإسنادها لتخفيف الوضع الإنساني، مستعرضا التحديات القائمة والوضع الحرج للاقتصاد الوطني واهمية إعطائه الاولوية من قبل شركاء اليمن بصفته ضرورة عاجلة للتعامل مع الازمة الإنسانية والاستقرار السياسي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم الحكومة للمبعوث الاممي وحرصها على إنجاح مهمته في مسار استئناف عملية السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي للسماح للفريق الأممي بصيانة وتفريغ خزان صافر النفطي وتجنيب اليمن والمنطقة تداعيات الكارثة المحتملة.

بدوره، أعرب السفير الهولندي عن قلق بلاده من التصعيد الحوثي المستمر في مأرب واستهداف ميناء المخا، واعتبرها مؤشرات مقلقه لا تخدم عملية السلام.

وأكد استمرار دعم هولندا للحكومة اليمنية ومساندة جهودها لتخفيف الوضع الإنساني، وبناء شراكات فاعلة معها في هذا الجانب.

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