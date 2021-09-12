عالم أبحاث سعودي: شركتا فايزر وجونسون ضمن المشاركين في قمة الرياض

الرياض - محمد عبدالله - يستعد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث «كيمارك»، لتنظيم قمة الرياض للتقنية الحيوية (المنتدى السنوي الثاني عشر للأبحاث الطبية) خلال الفترة من 14 – 16 سبتمبر 2021م عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أكثر من 40 متحدثًا محليًا وعالميًا من رواد وقادة شركات التقنية الحيوية الدوليين.

وفي هذا الصدد كشف دكتور نايف الحربي، عالم أبحاث تقنية اللقاحات الطبية، عن وجود ممثلين لعدد من الشركات المصنعة للقاحات كورونا

وأوضح الحربي في تصريحات لبرنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية، أن شركات اللقاحات مثل فايزر وجونسون آند جونسون ستكون ضمن المشاركين في قمة الرياض للتقنية الحيوية.

ومن المقرر أن تناقش القمة عدة موضوعات علمية منها الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في المملكة، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية، ودور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية.

ويهدف المنتدى إلى التوسع في المجال الفكري وفي الممارسات التطبيقية نحو تقنية حيوية طبية مستهدفة ومستدامة في المملكة، واقتراح نماذج وفرص لتطوير التقنيات الحيوية والشراكات الأكاديمية الصناعية، ومعالجة التحديات وطرح الفرص ذات الأثر على المملكة والمنطقة والعالم.

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