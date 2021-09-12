لأول مرة على مستوى جدة.. جهاز لتغيير ونقل الدم دون تدخل بشري

الرياض - محمد عبدالله - قالت الطبيبة نجاة مروان، رئيسة قسم طب الأطفال في مستشفى شرق جدة، إن جهاز تغيير الدم الجديد يعد الأول من نوعه على مستوى مستشفيات جدة، إذ يختصر الكثير من المعاناة والوقت اللازمين لإجراء عملية تغيير الدم التي تجرى بشكل دوري بالنسبة إلى بعض المرضى.

وأوضحت رئيسة قسم طب الأطفال في مستشفى شرق جدة، خلال لقائها على قناة الاخبارية، أنه في السابق كان الأمر يتطلب الكثير من الجهد حيث يتم نقل الدم بشكل يدوي، ويضطر بعض المرضى إلى الحضور والمكوث في المستشفى لفترة طويلة لا تقل عن ٨ ساعات وفي بعض الأوقات قد يستمر الأمر ١٢ ساعة وهو ما يمثل إرهاق على المرضى سواء الكبار أو الاطفال.

وتابعت: "أما بعد استحضار الجهاز الحديث سيتم تقليل إرهاق المرضى إذ لا يحتاجون للانتظار لأيام، فضلا عن عدم تدخل يدوي في الامر، فقط يتم توصيل الجهاز ويعمل بشكل اتوماتيكي، إلى جانب أنه يختصر الوقت بشكل كبير إذ لا يحتاج المريض الا ساعتين او ٤ على الاكثر لإتمام عملية نقل الدم كاملة".

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