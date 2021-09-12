«الأمن العام»: مخالفتان لتنظيم العمرة والصلاة في الحرم المكي تستوجبان الغرامة

الرياض - محمد عبدالله - كشف «الأمن العام»، الأحد، عن مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي دون تصريح.

وقال الأمن العام، في إنفوجراف نشرته «واس»، إنه ستفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون الحصول على تصريح، وغرامة مالية قدرها ألف ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، حذر كل من يحاول أداء العمرة دون تصريح، مشيرةًا إلى أن عقوبة ذلك الفعل «غرامة 10 آلاف ريال».

اقرأ أيضًا:

متحدث «الداخلية»: غرامة 10 آلاف ريال لمن يحاول أداء العمرة دون تصريح