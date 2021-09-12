بالفيديو.. «الزعاق»: الصيف يلملم أمتعته.. والـ120 يومًا المقبلة الأهم لهذه الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام يلملم الصيف أمتعته ليرحل عنّا، والـ 120 يومًا المقبلة، هي الأهم في السنة على الإطلاق.

وأضاف الزعاق، أن هذه الأيام هي الأهم في السنة نفسيًا وزراعيًا واقتصاديًا، مضيفا «بالنسبة لنفسيا فهي ألطف أيام السنة، وزراعيا فيها موسم الزراعة الخريفية والربيع الشتوي هو الأهم، واقتصاديا فيها موسم تصدير التمور وتخزينها عالميًا».

وأوضح: «في هذه الفترة الراحة تنسحب على النبات فيخضر وعلى الحيوان فيدر اللبن، وعلى الإنسان فيقرض الشعر».

وتابع خالد الزعاق: والـ 120 يوما ، تنقسم لـ 52 يومًا سهيل وأول سهيل حار وآخره معتدل، و52 يوما الوسم أوله معتدل وآخره بارد، و20 يوما من المربعانية فأول المربعانية وسم من حيث التأثير فأمطارها تنبت ما ينبته الوسم.

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