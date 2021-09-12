«إغاثي الملك سلمان»: منصة إحسان رافد مهم لفعل الخير في أكثر من 69 دولة

الرياض - محمد عبدالله - قال عبدالله الربيعة المستشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن منصة إحسان تعد رافدًا مهمًا لفعل الخير في أكثر من 69 دولة، مشيرًا إلى أن الجينات السعودية جبلت على فعل وعمل الخير والبذل والعطاء.

وتابع الربيعة في تصريحات لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن هذه المنصة أحد الروافد المهمة لفعل الخير في أكثر من 69 دولة من دول العالم لأكثر شعوب العالم احتياجا عبر المشاريع التي تقدمها لدعمهم.

وأطلقت منصة إحسان، خدمة التبرّع الدوري، التي تتيح استقطاع مبلغ دوري من المواطن موجه للفئات الأشد احتياجًا في مجالات التبرّع المتاحة عبر المنصة.

وأضافت منصة إحسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنها أطلقت خدمة التبرّع الدوري التي تتيح لك استقطاع مبلغ دوري للفئات الأشد احتياجًا في مجالات التبرّع المتاحة عبر المنصة، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

فيما اقتربت التبرعات المقدمة إلى منصة (إحسان) للعمل الخيري، منذ تأسيسها في 20 مارس الماضي وحتى الآن، إلى مليار ريال بأكثر من مليوني مستفيد.

يذكر أنَّ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أطلقت في 20 مارس الماضي، المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة.

وذلك بمشاركة اللجنة الإشرافية، ممثلة في وزارات «الداخلية- العدل- المالية- الصحة- الشؤون البلدية والقروية والإسكان- الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- التعليم»، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة الحكومة الرقمية.