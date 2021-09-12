بالفيديو.. سقوط كثيف لحبات البَرَد على مركز الشفا بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - شهد مركز الشفا بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، عصر اليوم الأحد، حالة من التقلبات الجوية وسقوطًا كثيفًا لحبات البَرَد مع نشاط في الرياح السطحية.

وأظهر مقطع فيديو نشره المهتم بالطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي تعرُّض مركز الشفا لبردية قوية مصحوبة برياح نشطة.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية: مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

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