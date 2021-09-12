وفاء صقر أول حلاقة سعودية تروي تجربتها: لدي طريقة للتعامل مع الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - قالت وفاء صقر أول سعودية تعمل في مهنة الحلاقة، إنها واجهت صعوبات كثيرة في البداية في هذا المجال.

وأوضحت صقر، في تصريحات لبرنامج سيدتي، المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أنها كانت تعمل موظفة في محل، إلا أن المحل أُغلق لانتهاء الرخصة.

وأشارت إلى أنه تم تجديد الرخصة وعادت لتكمل عملها، ثم خرجت منه لعمل مشروع خاص باسمها هي.

وتابعت: إن لديها طريقة خاصة للتعامل مع الأطفال وأسلوبًا خاصًا في التعامل، مؤكدة تمكنها من التعامل مع فئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتباينت ردود الفعل عبر وسم «أول حلاقة سعودية»؛ حيث أبدى البعض إعجابه بها ورغبتها في العمل وكسب الرزق، بينما رفض البعض ممارسة النساء لهذه المهنة على اعتبار أنها تناسب الرجال أكثر.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مسؤولة بجمعية ألزهايمر تكشف أعداد المرضي بالسعودية