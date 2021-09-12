«الداخلية»: 5 مناطق الأعلى مخالفة لإجراءات «كورونا» الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الداخلية، عن أن 5 مناطق سجلت الأعلى حصيلة في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد-19» في أسبوع والبالغة 22875 مخالفة.

وبحسب وزارة الداخلية، فإن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ(8098)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2869)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2068)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2053)، ومنطقة القصيم بـ(2000).

وأشارت إلى أن منطقة حائل بـ(1811)، ومنطقة الجوف بـ(1241)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(793)، ومنطقة عسير بـ(549)، ومنطقة تبوك بـ(509)، ومنطقة جازان بـ(386)، ومنطقة الباحة بـ(318)، ومنطقة نجران بـ(180) حالة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيُّد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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