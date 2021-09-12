منتخب الكويت الأولمبي يستعد لبطولة غرب آسيا لكرة القدم

يستعد منتخب الكويت الأولمبي لخوض منافسات بطولة غرب آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ، الشهر المقبل، التي تضم 3 مجموعات.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن منتخب الكويت الأولمبي جاء في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبات اليمن والأردن وعمان.

وجاء ذلك وفقا لنتائج قرعة البطولة الخاصة بمنتخبات كرة القدم تحت سن 23 عاما للرجال في غرب آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة، التي تستضيفها السعودية في الـ 4 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل وتستمر حتى الـ 12 من الشهر نفسه، وفقا لـ "كونا".

وذكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن أول مباريات منتخب الكويت الأولمبي في بطولة غرب آسيا لكرة القدم ستكون أمام المنتخب اليمني.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم كل من العراق والامارات وفلسطين ولبنان، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات سوريا والبحرين إضافة إلى المنتخب السعودي.

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