أمطار غزيرة على محافظات القطاع الجنوبي بجازان

هطلت أمطار غزيرة مساء اليوم على محافظات القطاع الجنوبي شملت أحد المسارحة والحرث والعارضة ومركز الخشل سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، من أبرزها وادي مسلة شرق إسكان الحصمة، فيما أغرقت الأمطار العديد من الشوارع ومداخل القرى.

إلى ذلك، ضربت عاصفة ترابية شديدة الجزء الشرقي من محافظة صامطة فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى مواقع جريان السيول لتحذير المارة من عبور الأودية والبعد عن مواقع الخطر.