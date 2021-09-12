، 48 متطوعاً ومتطوعةً بالطائف يساعدون زوار "الردف" في ترك التدخين ،

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انخرط 48 عنصراً في عمل تطوعي جميل؛ وذلك لحماية المجتمع من أضرار التدخين، تحت عنوان "خذ الخطوة وأقلع عن التدخين"، والذي تقيمه عيادة مكافحة التدخين بمنتزه "الردف".
وحوّل المتطوعون المنتزه إلى خلية عمل من خلال محاولة استقطاب المدخنين أو الذين يتعاطون الشيشة أو الشمة إلى الركن المخصص لمساعدتهم وتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية لهم.
"النساء المتطوعات" شكّلن ما نسبته 59% من بين المتطوعين من خلال 28 متطوعة ما بين ممرضات وطبيبات، والبقية 20 من العنصر الرجالي. والمتطوعون 26 ممرضة، و20 طبيباً وطبيبتان.
وقال مدير إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن مشاركة المتطوعين والمتطوعات في هذا البرنامج الحيوي والمهم، يأتي امتداداً لما يقوم به المركز من جهود داعمة لمختلف الفعاليات، باعتبار أن التطوع جزء مهم لإنجاح المشاركات والمناسبات والفعاليات.
ولفت إلى أن المتطوعين يقدمون العديد من الخدمات في الفعالية، كالاستشارات الطبية والخدمات العلاجية والتوعية الصحية.
وأعرب عن شكره وتقديره لقائدة الفرصة التطوعية أنيسة قربان، ولكل فريق العمل على الجهود التي يقومون بها في سبيل إنجاح هذه الفعالية، مما سينعكس بالإيجاب على المجتمع.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443 06:48 PM
تحت عنوان "خذ الخطوة وأقلع عن التدخين".. و"الخليج 365" تُسلّط الضوء48 متطوعاً ومتطوعةً بالطائف يساعدون زوار "الردف" في ترك التدخين
انخرط 48 عنصراً في عمل تطوعي جميل؛ وذلك لحماية المجتمع من أضرار التدخين، تحت عنوان "خذ الخطوة وأقلع عن التدخين"، والذي تقيمه عيادة مكافحة التدخين بمنتزه "الردف".
وحوّل المتطوعون المنتزه إلى خلية عمل من خلال محاولة استقطاب المدخنين أو الذين يتعاطون الشيشة أو الشمة إلى الركن المخصص لمساعدتهم وتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية لهم.
"النساء المتطوعات" شكّلن ما نسبته 59% من بين المتطوعين من خلال 28 متطوعة ما بين ممرضات وطبيبات، والبقية 20 من العنصر الرجالي. والمتطوعون 26 ممرضة، و20 طبيباً وطبيبتان.
وقال مدير إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن مشاركة المتطوعين والمتطوعات في هذا البرنامج الحيوي والمهم، يأتي امتداداً لما يقوم به المركز من جهود داعمة لمختلف الفعاليات، باعتبار أن التطوع جزء مهم لإنجاح المشاركات والمناسبات والفعاليات.
ولفت إلى أن المتطوعين يقدمون العديد من الخدمات في الفعالية، كالاستشارات الطبية والخدمات العلاجية والتوعية الصحية.
وأعرب عن شكره وتقديره لقائدة الفرصة التطوعية أنيسة قربان، ولكل فريق العمل على الجهود التي يقومون بها في سبيل إنجاح هذه الفعالية، مما سينعكس بالإيجاب على المجتمع.
، 48 متطوعاً ومتطوعةً بالطائف يساعدون زوار "الردف" في ترك التدخين ،
المصدر : الخليج 365
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