، "السيف" يُتوج بلقب رالي إيطاليا ويقفز إلى صدارة بطولة العالم ،

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تُوج المتسابق صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات "الباها" المقامة في إيطاليا ضمن فئة T4، بعد منافسة قوية من الإيطالي أميريغو الذي كان يسعى للفوز باللقب بين أرضه وجمهوره.
وتمكّن السيف من خطف الصدارة في اليوم الأول، ودخل كذلك منافسًا لبطل أوروبا البرتغالي أليكسندر، واشتدّت المنافسة في اليوم الأخير الذي تمكّن من خلاله المتسابق السعودي من حسم الرالي بفارق خمس ثوانٍ فقط ليقفز إلى صدارة بطولة العالم برصيد "114,5" نقطة ويبتعد بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه الكويتي مشاري الظفيري الذي تصدّر منذ الجولة السادسة.
وهو الفوز الثالث للسيف هذا العام بعد فوزه بباها المملكة الذي أقيم بالمنطقة الشرقية، وكذلك باها الأردن، فيما حلّ خامسًا في باها دبي، وسابعًا في المجر، وثالثًا في بولندا، لتتبقّى جولة واحدة في البرتغال مطلع الشهر القادم.
"السيف" يُتوج بلقب رالي إيطاليا ويقفز إلى صدارة بطولة العالموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-12
تُوج المتسابق صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات "الباها" المقامة في إيطاليا ضمن فئة T4، بعد منافسة قوية من الإيطالي أميريغو الذي كان يسعى للفوز باللقب بين أرضه وجمهوره.
وتمكّن السيف من خطف الصدارة في اليوم الأول، ودخل كذلك منافسًا لبطل أوروبا البرتغالي أليكسندر، واشتدّت المنافسة في اليوم الأخير الذي تمكّن من خلاله المتسابق السعودي من حسم الرالي بفارق خمس ثوانٍ فقط ليقفز إلى صدارة بطولة العالم برصيد "114,5" نقطة ويبتعد بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه الكويتي مشاري الظفيري الذي تصدّر منذ الجولة السادسة.
وهو الفوز الثالث للسيف هذا العام بعد فوزه بباها المملكة الذي أقيم بالمنطقة الشرقية، وكذلك باها الأردن، فيما حلّ خامسًا في باها دبي، وسابعًا في المجر، وثالثًا في بولندا، لتتبقّى جولة واحدة في البرتغال مطلع الشهر القادم.
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
06:30 PM
الفوز الثالث له هذا العام بعد فوزه بباها المملكة الذي أقيم بالشرقية
تُوج المتسابق صالح السيف بلقب الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات "الباها" المقامة في إيطاليا ضمن فئة T4، بعد منافسة قوية من الإيطالي أميريغو الذي كان يسعى للفوز باللقب بين أرضه وجمهوره.
وتمكّن السيف من خطف الصدارة في اليوم الأول، ودخل كذلك منافسًا لبطل أوروبا البرتغالي أليكسندر، واشتدّت المنافسة في اليوم الأخير الذي تمكّن من خلاله المتسابق السعودي من حسم الرالي بفارق خمس ثوانٍ فقط ليقفز إلى صدارة بطولة العالم برصيد "114,5" نقطة ويبتعد بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه الكويتي مشاري الظفيري الذي تصدّر منذ الجولة السادسة.
وهو الفوز الثالث للسيف هذا العام بعد فوزه بباها المملكة الذي أقيم بالمنطقة الشرقية، وكذلك باها الأردن، فيما حلّ خامسًا في باها دبي، وسابعًا في المجر، وثالثًا في بولندا، لتتبقّى جولة واحدة في البرتغال مطلع الشهر القادم.
، "السيف" يُتوج بلقب رالي إيطاليا ويقفز إلى صدارة بطولة العالم ،
المصدر : الخليج 365
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