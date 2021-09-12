، سحب قرعة بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا.. و5 مباريات في الافتتاح ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأخضر في المجموعة الثالثة

سحبت الأحد قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً لكرة القدم التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الدمام خلال الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر2021 بمشاركة 11 منتخباً.

وأقعت القرعة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مستضيف البطولة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي البحرين وسوريا.

وأقيمت القرعة بمقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان، وتم نقل فعالياتها مباشرة عبر قناة الاتحاد على يوتيوب، وأفرزت عن توزيع المنتخبات الـ 11 المشاركة على ثلاث مجموعات، بحيث ضمت مجموعتين ٤ منتخبات في كل منها، فيما الثالثة تكونت من 3 منتخبات.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن واليمن والكويت وعمان، فيما المجموعة الثانية: فلسطين والإمارات ولبنان والعراق، بينما جاء المنتخب السعودي المضيف ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت بجواره منتخبي البحرين وسوريا.

وتم اعتماد نظام القرعة الموجهة بحيث تم وضع الفرق التي وقعت بنفس المجموعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، بمجموعات مختلفة في الدور الأول من بطولة اتحاد غرب آسيا.

وستقام في اليوم الأول من البطولة ٤ أكتوبر خمس مباريات تجمع الأردن وعُمان، اليمن والكويت، فلسطين والعراق، الإمارات ولبنان، البحرين وسوريا.

وتخضع يوم 5 أكتوبر المنتخبات للراحة، على أن تقام بعد ذلك بيوم واحد مباشرةً خمس مباريات بين: عمان واليمن، الكويت والأردن، العراق والإمارات، لبنان وفلسطين، سوريا والسعودية، ثم تخضع المنتخبات في اليوم التالي للراحة.

وبعد ذلك، يختتم دور المجموعات يوم 8 أكتوبر، بإقامة خمس مواجهات أيضاً وتجمع: الأردن واليمن، الكويت وعُمان، فلسطين والإمارات، لبنان والعراق، السعودية والبحرين.

وبالنسبة لمباراتي الدور قبل النهائي، ستقامان يوم 10 أكتوبر، وعلى أن تقام المباراة النهائية يوم 12 الشهر ذاته.

وسيقوم اتحاد غرب آسيا لاحقاً بإصدار الجدول النهائي للبطولة الذي يتضمن توقيت إقامة المباريات والملاعب التي تستضيفها.