شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: تعديل عقوبة المنشآت للاحترازات بإضافة 3 مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - غرامة 10,000 ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح

- غرامة (1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي دون تصريح

- تعديل عقوبة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

- ضبط 22,875 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، بأن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات خلال الفترة الحالية، مما يبشر بالخير، ويدعونا للاستمرار بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظاً على المكتسبات المُحققة، حتى زوال الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف، بأنه وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله– بدأ تمديد صلاحية الاقامات وتأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين الموجودين خارج المملكة، وذلك آليًا دون رسوم او مقابل مالي، في الدول التي يتم تعليق القدوم منها، حتى تاريخ 25 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021م.

كما تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الماضي 1 صفر 1443هـ. وذلك من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

وأشار إلى تعديل عقوبة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ بإضافة ثلاث مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بمخالفات المنشآت، وتعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة؛ وفق التالي: مخالفة السماح بدخول غير المحصَّنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع، للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التجارية؛ التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.

فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة، بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء؛ بفرض عقوبة الإغلاق، بما لا يتجاوز ستة أشهر.

وأكد على جميع الأفراد والكيانات التقيد بالتعليمات المعتمدة؛ المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة، وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) ومنع انتشاره، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة، بالحرم المكي الشريف وساحاته؛ نؤكد على مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي؛ بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.

وأوضح انه خلال الفترة الماضية تم ضبط عدد من التجمعات المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة، منوهاً أنه خلال الأسبوع الماضي، تم ضبط عدد (22,875) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث كانت منطقة الرياض الأعلى، تليها المنطقة الشرقية، تليها منطقة المدينة المنورة.

وأكد بهذا الخصوص على أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتجمعات المخالفة، في مناطق المملكة كافة، وفي مواقع التجمعات المختلفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، إضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق كافة.