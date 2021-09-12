شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التعليم: بدء احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين بجرعتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم، بدء احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين بجرعتين بعد انتهاء المهلة المحددة، ممن أعمارهم 12 سنة ميلادية فأكثر.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم أنه إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443ه، الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين، من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين ممن أعمارهم (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة

الصحة العامة (وقاية).

وأضاف: واستمرارا للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد على أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد5 صفر 1443 ه، وفقا لما صدر بهذا الشأن.

كما تحث وزارة التعليم الطلاب والطالبات، وجميع منسوبيها باستكمال التحصين بجرعتين، لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.