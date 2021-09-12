احذروا السهر.. النوم الصحي يعزز الجوانب النفسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأت الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن ، أن النوم الصحي، ضروري للكبار والصغار، لأن ذلك يساعد في ضبط الساعة البيولوجية التي تتحكم في مواعيد النوم والاستيقاظ ، مما يعني ويجسد أهمية ودور هرمون الميلاتونين لضبط إيقاع النوم ، والشعور بالراحة النفسية والجسدية.

وبينت أنه للأسف هناك الكثير من الأفراد اعتادوا على السهر ، وهذا من أخطر الأمور التي يترتب عليها انعكاسات على صحة الجسم أهمها الشعور بالخمول والتعب ، ضعف الإنتاجية ، والنعاس الشديد نهارًا ، الصداع المستمر ، تقلب المزاج ، غضب سريع ، التوتر ، بجانب أمراض أخرى .

ضبط الساعة البيولوجية:

وأشارت إلى أن تحديد الوقت المناسب للنوم يتم من خلال ضبط الساعة البيولوجية للجسم ، بمعنى أن يتعود الفرد على النوم والاستيقاظ مبكرًا ، وهذا الأمر مرتبط بحسب ظروف الفرد ، فهناك من يعمل على نظام الورديات وهؤلاء يكون نومهم متقلب ، وآخرين يفترض أن يناموا في الوقت المناسب مثل طلاب المدارس ، فهنا يتم ضبط إيقاع الساعة البيولوجية على هذا الأساس ، ولكن للأسف هناك من يكسر القاعدة الصحية ويسهر إلى ساعات متأخرة ، فيحرم نفسه من النوم الصحي ، وهنا يتعرض لكثير من الانعكاسات الجسدية وخصوصًا صغار السن من الشباب والأطفال اليافعين والمراهقين.

النوم الصحي ومشروبات الكافيين:

ولفتت إلى عدد ساعات الاحتياج إلى النوم قد تختلف بين الكبار والصغار ، ولكن بشكل عام الصغار يحتاجون من 8-9 ساعات ، بينما يختلف الوضع قليلًا عند الكبار إذ يقل عدد ساعات نومهم نوعًا ما ، إذ يعاني العديد من كبار السن من أمراض مختلفة ويتناولون مختلف الأدوية التي قد تضر بجودة نومهم ، وهنا ينصح الجميع بما فيهم كبار السن بالذهاب للنوم والاستيقاظ يوميًا في نفس الساعة ، تجنب القيلولة الطويلة أو المتكررة خلال النهار ، ممارسة التمارين الرياضية وخصوصًا بصورة منتظمة ، تجنب استهلاك مشروبات الكافيين ، تجنب استخدام الأجهزة الالكترونية قبل النوم بنصف ساعة على الأقل.

استخدام منبه الساعة:

وحول استخدام منبه الساعة للاستيقاظ قالت: قد يحتاج بعض الأفراد إلى ذلك ، وخصوصًا الذين لا يأخذون كفايتهم من ساعات النوم ، فهنا يستخدمون المنبه حتى لا يفقدون المواعيد المهمة ، وهو أسلوب مناسب ولكن الأهم هو النوم 8 ساعات يوميًا حتى يكون الفرد نشطًا صحيًا ، كما أن بعض الأشخاص يستخدمون المنبه ربما لكونهم اعتادوا على النوم العميق وعدم القدرة على الاستيقاظ في الوقت المحدد ، فيكون المنبه لهم عونًا للاستيقاظ في الساعة المحددة.

أضرار قلة النوم:

وخلصت الدكتورة هويدا إلى القول: إن هناك العديد من أضرار قلة النوم التي كشفتها الدراسات وهي :

عدم النوم لعدد ساعات كافية قد يسبب أضرارا عديدة على الصحة أبرزها التأثير على القلب والدماغ ، أثبتت بعض الأبحاث أن من يعانون من قلة النوم والسهر أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر ، السهر لفترات طويلة قد يعرض للجوع المستمر وبالتالى يؤدي إلى السمنة وتراكم الدهون.

كما أن فقدان النوم يسبب ضغط الدم المرتفع والذي قد يسبب أضراراً عديدة على القلب والشرايين والكلى ، بجانب ضعف الجهاز المناعي والتعرض للعدوى والفيروسات ، كما أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن السهر وقلة النوم تسبب الصداع المستمر والإرهاق البدني والذهني والضغوط النفسية والاكتئاب.

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