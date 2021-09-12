أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات وذلك يوم الأربعاء 15 صفر 1443هـ الموافق 22 سبتمبر 2021م

محمد يوسف

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