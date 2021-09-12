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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12
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مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك مطار الملك عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات وذلك يوم الأربعاء 15 صفر 1443هـ الموافق 22 سبتمبر 2021م
شروط دخول مزاد جمرك مطار الملك عبدالعزيز
وقالت الهيئة إنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية:
- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- إخراج البضائع من الجمرك ودفع كامل القيمة.
- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع تودع في حساب الهيئة.
- يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (5) أيام للبضائع برسم الوارد و (20) يوم للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
- سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا ، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة.
- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
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