الأمن العام يذكر بغرامة العمرة ودخول الحرم المكي دون تصريح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد الأمن العام التذكير بعقوبة العمرة دون تصريح أو محاولة دخول الحرم المكي الشريف للعمرة أو للصلاة دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.

عقوبة المخالفين

وقال الأمن العام إنه سيتم تطبيق غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف للصلاة دون تصريح.

يذكر أنه يتم التأكد من التصريح عبر تطبيق توكلنا من خلال مطابقته مع ” الهوية الوطنية أو الإقامة أو رقم الجواز أو رقم الحدود مع الموعد المحدد في التصريح”.

ضوابط الحصول على تصريح العمرة

وقد حددت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق عددًا من الضوابط للحصول على تصاريح العمرة والزيارة كما يلي:

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها.

والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من تاريخ 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها. يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

شارك الخبر