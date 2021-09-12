التعليم : بدء احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين بجرعتين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت وزارة التعليم اعتبارًا من اليوم الأحد احتساب الغياب للطلاب غير المحصنين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحتها لهم لاستكمال الجرعات منذ بداية العام الدراسي.

انتهاء مهلة احتساب الغياب

وقال المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم إنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م المتضمن تأجيل احتساب نسبة الغياب في الأسبوعين الأولين من بداية العام الدراسي للطلبة والمتدربين مِمن أعمارهم (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ وفق اشتراطات هيئة الصحة العامة (وقاية)، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة، وحيث انتهت المهلة المحددة؛ فنؤكد على أن احتساب الغياب للطلبة سيبدأ من اليوم الأحد 5 صفر 1443هـ؛ وفقاً لما صدر بهذا الشأن.

استكمال التحصين بجرعتين

كما حثت وزارة التعليم الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها باستكمال التحصين بجرعتين لتمكينهم من دخول المنشآت التعليمية، ومواصلة الرحلة التعليمية، والحفاظ على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

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