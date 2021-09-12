تحذير : درجات الحرارة العالية وراء 5 أمراض خطيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عصام الحسن ، أفراد المجتمع بتجنب التعرض إلى درجات الحرارة العالية ، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365 “، أن هناك 5 أمراض قد يصاب بها الشخص في حال التعرض للحرارة المرتفعة وهي ، الإجهاد الحراري ، ضربة الشمس ، الطفح الحراري ، التشنجات الحرارية ، حروق الشمس.

مخاطر درجات الحرارة العالية :

وقال إن الإجهاد الحراري هي حالة حادة تنتج عن التعرض لحرارة عالية لفترة طويلة من الزمن ، وتتميز بفقد الإنسان للكثير من السوائل والأملاح ، وتتمثل أعراض الحالة بالغثيان والميل إلى التقيؤ وألم في الرأس ، الدوار، اضطراب بصري، عرق غزير، واحمرار جلدي ، كما يحدث قلة البول لا يكون هناك نقص في وعي المريض ، وتتطلب الحالة إدخال المريض لجو بارد فوراً.

أما ضربة الشمس فتحدث عند التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر ، والشعور بخروج حرارة شديدة من الجسم، وصداع وعدم القدرة علي الحركة، وفي حالة استمرار هذه الأعراض لفترة زمنية تزيد عن 30 دقيقة، فأنه يجب التعامل بحذر مع الشخص لتفادي حدوث أي مضاعفات صحية له ، وأهم أعراض ضربة الشمس هي الدوخان ، عدم القدرة على التركيز ، فقدان الشهية ، التعرق المفرط ، شحوب الجلد ، زيادة النبض.

عدم خروج العرق:

وتابع أن الطفح الحراري يعتبر ثالث إصابات ارتفاع درجات الحرارة في الأجواء إذ يحدث عندما تقوم القنوات العرقية بحجز العرق تحت سطح الجلد، وتختلف الأعراض ما بين وجود البثور السطحية على الوجه إلى وجود البثور العميقة، وكذلك احمرار الأطراف ، وقد تتسبب بعض أنواع الطفح الحراري في الشعور بالحكة أو الحكة الشديدة ، ويختفي الطفح الحراري عادة من خلال تبريد الجلد، وتجنب التعرض للحرارة التي تسبب في ظهوره ، ويجب زيارة الطبيب في حالة استمرت الأعراض لعدة أيام.

ارتفاع حرارة الجسم:

وأشار إلى من أمراض ارتفاع درجات الحرارة، منها التشنجات الحرارية والتي يتعرض لها الأطفال أكثر ، وتحدث عند ارتفاع درجة حرارة الجسم دون حدوث عدوى بالدماغ، وذلك عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى 38.9 درجة مئوية فأكثر، وتستغرق النوبات بضع دقائق ، ومن أهم أعراضه التي قد تحدث فقدان الوعي، والقيء ، اهتزازات، وتشنجات بالذراعين والقدمين ، شعور الطفل بالنعاس أو التعب بعد انتهاء النوبة ، بينما المرض الخامس الذي قد ينتج عن الحرارة المرتفعة هو حروق الشمس والتي تحدث بسبب الأشعة الضارة القادمة من الشمس ، وقد تكون الأعراض طفيفة ، أو حادة وخطيرة ، وتشمل البثور ، التقرحات، ألم شديد في منطقة الإصابة ، احمرار حاد في الجلد وغيرها من الأعراض.

تجنب أشعة الشمس:

ونصح الدكتور الحسن بضرورة تجنب أشعة الشمس ، والتواجد في أماكن الظل ، وقت ارتفاع درجات الحرارة وتناول السوائل بكثرة وخصوصًا الماء ، تغطية الرأس واليدين ، ارتداء النظارة الشمسية ، استخدام الكريم الواقي من الشمس ولا سيما إذا كان عمل الفرد في الميدان ، والحرص على تناول الفواكه والخضراوات لكونها تمنح المعادن اللازمة للجسم وتحافظ على السوائل مثل الخيار ، البطيخ ، الحمضيات.

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