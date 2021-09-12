المتحدث الأمني : قد يُطلب الحجر الصحي للمسافرين من الدول المسموح بالقدوم منها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشهلوب أن قرار رفع تعليق منع السفر يشمل المواطنين والمقيمين، ما لم يمروا على إحدى الدول التي تم تعليق القدوم منها.

متى يطلب الحجر الصحي ؟

وأوضح الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه في حال مر أحد المواطنين أو المقيمين من الدول المسموح بالسفر منها بدولة من الدول المحظور القدوم منها يلزمه البقاء 14 يومًا في الحجر الصحي قبل الدخول إلى السعودية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرَّح في وقت سابق بأنه تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتبارًا من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021 م، وذلك من الدول الثلاث الآتية:

– دولة الإمارات العربية المتحدة.

– جمهورية جنوب أفريقيا.

– جمهورية الأرجنتين.

والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم.

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