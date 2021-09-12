متحدث الصحة: مسارعتنا لأخذ الجرعة الثانية سبب تراجع إصابات كورونا الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تصاعد نسبة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا من أهم العوامل -بعد فضل الله- في تراجع إصابات كورونا الجديدة وتراجع الحالات الجديدة والحرجة.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً، وهذا ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل، إضافة إلى الإقبال على اللقاح مشيرًا إلى تجاوز عدد اللقاحات المعطاة أكثر من 39 مليون جرعة، استفاد منها باستكمال التحصين 16.7 مليون شخص.

وأشار إلى أن اللقاحات متوفرة في أكثر من 500 موقع والحصول عليها هام جداً.

إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن تراجع إصابات كورونا الجديدة حيث تم تسجيل (80) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (95) حالة، كما تم تسجيل (6) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (545992) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (535078) حالة.

تراجع المنحنى الوبائي في المملكة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

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