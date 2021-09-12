، أسبوع مليئ بالأحداث لـ سوق العملات الرقمية، تعرف على أبرزها! ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال دقائق معدودة تم تصفية ما يقرب من الـ 2.2 مليار دولار حيث أن سوق العملات الرقمية شهد تصحيحا بهبوط سعر البيتكوين بشكل مفاجئ الي قرابة الـ 43 ألف دولار أمريكي. حيث انخفض سعر البيتكوين بـ نسبة 10%، وبالنسبة لـ عملة الاثيريوم فقد فشلت هي الأخري في الحفاظ على صعودها وتراجعت بـ نسبة 15%. وتراجعت العديد من العملات الرقمية البديلة نتيجة هذا الهبوط أو التصحيح المفاجئ.



هنا تم تطبيق استراتيجية شراء الشائعات وبيع الأخبار حيث رسميا أصبحت السلفادور أول دولة على مستوي العالم تستخدم البيتكوين كـ عملة حكومية بـ جانب الدولار الأمريكي. الجدير بالذكر هنا أيضا أن قبل يوم واحد فقط من عمليات البيع لـ البيتكوين وهبوط سوق العملات الرقمية المشفرة،

قد حذرت مؤسسة جي بي مورجان عملائها في مذكرة رسمية من أن الارتفاع الأخير في قيمة العملات الرقمية البديلة وخاصة سوق الـ NFT يعكس بدرجة كبيرة هوس المستثمرين الأفراد بـ سوق الكريبتو مرة أخري مثلما حدث مع بداية هذا العام في شهر يناير. حيث أنه منذ شهر أغسطس الماضي وبدايات شهر سبتمبر، شهد سوق العملات الرقمية انتعاشة جديدة بعض هبوطه الحاد في اواخر شهر أبريل الماضي بنسبة تخطت الـ 50%.

العقود الذكية واهتمام المستثمرين بعملاتها

عودة الهوس بالعملات الرقمية المشفرة مرة أخري جاء هذه المرة مع اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأفراد والشركات بـ مشاريع العقود الذكية سواء بـ عن طريق الاستثمار أو تداول العملات المشفرة برافعة مالية. هذه المشاريع متمثلة في عملات مثل سولانا SOL$، كاردانو ADA$. حيث أن كلا العملتين قد وصلا لـ أعلى قيمة لهما على الاطلاق هذا العام مع اهتمام المستثمرين البالغ بـ أهمية مثل هذه المشاريع في عالم الاقتصاد الرقمي.

حيث ان عملة الـ سولانا - Solana أصبحت جاذبة لـ أنظار الجميع بعد وصولها إلى ATH "أقصي سعر لها حتي اللحظة" مقتربة من حاجز الـ 200 دولار أمريكي، العملة حققت أرباحاً لمستثمريها بـ قيمة 5 أضعاف منذ شهر أغسطس الماضي أي في خلال شهر واحد فقط. حيث في تلك الأثناء كانت يتم تداولها بسعر الـ 40 دولار أمريكي.

لقد تجاوزت القيمة السوقية للعملة حاجز الـ 50 مليار دولار لـ تحتل المرتبة السابعة في ترتيب العملات الرقمية المشفرة وهي بذلك متفوقة على عملات رقمية حافظت على ترتيبها على مدار شهور هذا العام مثل Polkadot و Chainlink و Uniswap و Doge. عملة الـ سولانا - SOL$ تلقى دعماً كبيراً من قبل العديد من المؤسسات العالمية على رأسها Alameda Research و FTX Exchange.

السلفادور تصنع التاريخ وتعلن البيتكوين عملة رسمية في البلاد

رسميا، أصبحت دولة السلفادور هي الأولي على مستوي العالم في تطبيق عملة البيتكوين كـ عملة رسمية للبلاد بجانب عملة الدولار. هذا يعني أن المقيمين بامكانهم دفع الضرائب والتعامل مع الحكومة أو الشركات أو حتي الأفراد بـ عملة البيتكوين من خلال مئات أجهزة الصراف الالي التي بالفعل أطلقتها الحكومة والتي أصبحت منتشرة على مستوي البلاد.

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة أعلن رسميا امتلاك البلاد لـ 400 عملة بيتكوين أي حوالي 21 مليون دولار وفقا لـ وقت سعر الشراء في ذلك الوقت، وأضاف أن البلاد تسعي الي اضافة المزيد قريبا. ومن ناحية أخري، أطلق مايكل سايلور - المدير التنفيذي لـ مجموعة مايكروستراتيجي، حملة تضامن على منصة تويتر لـ دعم دولة السلفادور بـ شراء بيتكوين بـ ما يعادل 30 دولار أمريكي من أجل اظهار الدعم لهذا الانجاز التاريخي والأول من نوعه.