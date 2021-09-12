، المخابرات البريطانية تحذر من تكرار هجمات 11 سبتمبر ،

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حذر رئيس المخابرات الداخلية البريطانية كين ماكالوم، اليوم (الأحد)، من أن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، زاد من خطر وقوع هجوم إرهابي آخر شبيه بـ11 سبتمبر 2001.
وفي تصريح نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أشار "ماكالوم"، إلى أن المتطرفين هللوا لقرار واشنطن الذي أثار البهجة في نفوسهم، وما يلفت الانتباه لا يدور فقط عن ارتفاع الروح المعنوية، بل وعن الاحتمال الكبير لإعادة تجميع الإرهابيين من أجل تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا.
وذكر أن الخطر يتمثل في احتمال إعادتهم لتجميع قواهم، وإعادة الغرب إلى مواجهة المؤامرات المعقدة المخطط لها جيداً، التي واجهها خلال هجمات 11 سبتمبر وفي السنوات التي تلتها لاحقًا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
المخابرات البريطانية تحذر من تكرار هجمات 11 سبتمبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-12
حذر رئيس المخابرات الداخلية البريطانية كين ماكالوم، اليوم (الأحد)، من أن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، زاد من خطر وقوع هجوم إرهابي آخر شبيه بـ11 سبتمبر 2001.
وفي تصريح نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أشار "ماكالوم"، إلى أن المتطرفين هللوا لقرار واشنطن الذي أثار البهجة في نفوسهم، وما يلفت الانتباه لا يدور فقط عن ارتفاع الروح المعنوية، بل وعن الاحتمال الكبير لإعادة تجميع الإرهابيين من أجل تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا.
وذكر أن الخطر يتمثل في احتمال إعادتهم لتجميع قواهم، وإعادة الغرب إلى مواجهة المؤامرات المعقدة المخطط لها جيداً، التي واجهها خلال هجمات 11 سبتمبر وفي السنوات التي تلتها لاحقًا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
03:34 PM
"ماكالوم" لفت إلى احتمال تجمع الإرهابيين في أفغانستان
حذر رئيس المخابرات الداخلية البريطانية كين ماكالوم، اليوم (الأحد)، من أن انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، زاد من خطر وقوع هجوم إرهابي آخر شبيه بـ11 سبتمبر 2001.
وفي تصريح نشرته صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، أشار "ماكالوم"، إلى أن المتطرفين هللوا لقرار واشنطن الذي أثار البهجة في نفوسهم، وما يلفت الانتباه لا يدور فقط عن ارتفاع الروح المعنوية، بل وعن الاحتمال الكبير لإعادة تجميع الإرهابيين من أجل تنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا.
وذكر أن الخطر يتمثل في احتمال إعادتهم لتجميع قواهم، وإعادة الغرب إلى مواجهة المؤامرات المعقدة المخطط لها جيداً، التي واجهها خلال هجمات 11 سبتمبر وفي السنوات التي تلتها لاحقًا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
، المخابرات البريطانية تحذر من تكرار هجمات 11 سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365
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