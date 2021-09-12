شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية : 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

جدد المتحدث الأمني لوزارة الداخية، طلال الشلهوب، التحذير من مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي.

وذكر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن الغرامة المالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

ولفت إلى أنه يتم تغريم كل من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة بغرامة قدرها ألف ريال، مضيفا أن الوزارة مستمرة في فرض مخالفات التجمعات.

ونوه بأن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات، مما يبشر بالخير، مشددا على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.