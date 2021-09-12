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تنبيه لمستخدمي طرق جازان: أمطار ورياح تحد من الرؤية الأفقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من "الدرب- جازان" لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأوضحت قوات أمن الطرق:"تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من "الدرب- جازان"، لافتة إلى  أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأشارت إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مضيفة:"نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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