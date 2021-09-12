شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي طرق جازان: أمطار ورياح تحد من الرؤية الأفقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من "الدرب- جازان" لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأوضحت قوات أمن الطرق:"تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلٍّ من "الدرب- جازان"، لافتة إلى أن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وأشارت إلى نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، مضيفة:"نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".