شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: منحنى الإصابات في المملكة يشهد تراجع بنسبة 95% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن منحنى الإصابات في المملكة يشهد تراجع بنسبة 95% .

وأوضح متحدث الصحة أن تراجع منحنى الإصابات يعد ثمرة العديد من الجهود التي تقيد بها أفراد المجتمع من إلتزام بالكمامات والاقبال على اللقاحات واستكمال التحصين.

وأشار "العبد العالي" أن التعافي من إصابة لا يكفي ولا أخذ جرعة واحدة يكفي للحماية ففي وجود التحورات المستجدة خاصة تحور "دلتا" جعل كل هذه الأمور غير كافية.

ولفت الانتباره لضرورة استكمال اللقاح بجرعتين حتى يحصل الإنسان على الوقاية الكافية، مضيفًا: "لا تتخوفوا من الأعراض الجانبية من لقاح كورونا.. نحن صادقين معكم، اللقاحات آمنة وفعالة".

وتابع: "تجاوز عدد إعطاء اللقاحات 39 مليون جرعة استفاد منها باستكمال التحصين عدد 16 مليون و700 ألف وأكثر استكملوا تحصينهم بالجرعتين".