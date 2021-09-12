شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 95 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 535,078 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8623 حالة وفاة.

وأوضحت "الصحة" أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 31 إصابة.