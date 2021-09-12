شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، الأربعاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة الموارد البشرية قد بدأت تطبيق القرار الوزاري بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً.

ويذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتتفيذ هذا القرار.