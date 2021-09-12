شكرا لمتابعة خبر عن "تقنية جدة" تحتفي بتكريم 32 متفوقاً في العام التدريبي الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

رعى المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية التقنية بجدة حفل تكريم المتدربين المتفوقين من خريجي الفصلين التدريبين الأول والثاني للعام التدريبي 1441 / 1442 هـ وذلك بحضور وكيل الكلية للتدريب الأستاذ سلطان الوقداني ، ووكيل الكلية لشئون المتدربين المهندس فواز الزهراني وأولياء أمور الخريجين ورؤساء الأقسام ومدراء الوحدات الإدارية بالكلية .

وهنأ "عسلي" أبنائه الخريجين المتفوقين ، مثمناً جهودهم وإثباتهم تميزهم وقدراتهم في تجاوز التحديات وتحقيق طموحاتهم في النجاح ، وبارك لأولياء الأمور تفوق أبنائهم .

وفيما نوه في كلمته للحضور بترسيخ قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته الرشيدة فقد أكد حاجة الوطن لهم ولكافة أبنائه بالعمل على تحقيق طموحاته والرفع من شأنه ليواصل تقدمه على مستوى دول العالم بسواعد أبنائه وبناته الذين اجتازوا مرحلة هامة من حياتهم المهنية وأظهروا التزاماً ومبادرة وإصراراً على استمال تدريبهم وتفوقهم .

من جهته ، أوضح باسم يحيى آل جلي رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بالكلية أن العام التدريبي الماضي كان عاماً استثنائياً تأثر بجائحة كورونا وتأثيراتها التي اجتازتها الكلية بنجاح نتيجة الخطوات الاستباقية والإجراءات الاحترازية وتعزيز القدرات التدريبية ما ساهم في مواصلة التدريب ، مهنئا المتفوقين الذي بلغ عددهم 32 متفوقاً تم تكريم كلاً منهم بشهادة تميز وهدية فاخرة ومبلغ ألفي ريال .