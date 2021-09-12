شكرا لمتابعة خبر عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض مفهوم المواطنة الرقمية في ضوء رؤية المملكة 2030 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

اقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة حائل ديوانية الحوار، بعنوان" الشباب والمواطنة الرقمية في ضوء رؤية المملكة 2030" وذلك يوم الأربعاء 1 صفر 1443هـ الموافق 9سبتمبر 2021 م، عن بعد.

واستضاف اللقاء الذي أدارة الأستاذ / فهد بن مسلم، عضو مجلس شباب حائل، الدكتور/ هاشم بن بكر الشيخ، رئيس قسم القانون بجامعة الجوف.

واستعرض الدكتور هاشم بكر الشيخ مفهوم المواطنة الرقمية، وعرّفها بأنها مجموعة من الضوابط والقيم والمعايير الأخلاقية المتبعة في العالم الافتراضي ، موضحا أن مفهوم المواطنة الرقمية برز مع ثورة الاتصالات وما وفرته من سهولة وسرعة في عمليات التواصل والوصول إلى مصادر المعلومات .

لافتا الى ان الخصوصية الرقمية هي احترام خصوصيات الأخرين و عدم نشر صورهم وخصوصياتهم بدون إذن ، كما أن الثقافة الرقمية تتمثل في اعطاء الصورة الجميلة ونقل اجمل سلوكيات عن المجتمع من خلال العالم الرقمي .مؤكداً على ضرورة ان يتحلى مستخدمي المواقع بالصدق والأمانة وعدم التساهل في تلك الاخلاقيات .

ويأتي اللقاء ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الحوارية التي يقيمها المركز بالتعاون ‏مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق رسالته وأهدافه لنشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح وتقوية النسيج المجتمعي في كافة مناطق المملكة.