أخبار السعودية.. سماء المملكة تشهد قرب القمر من «قلب العقرب».. وانتهاء قرار حظر العمل تحت الشمس

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 12سبتمبر 2021 منها: يزيد الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوّج بطلًا لباها إيطاليا، وانتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.

يزيد الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوّج بطلًا لباها إيطاليا

تُوّج البطل السعودي وسفير رياضة المحركات السعودية، يزيد بن محمد الراجحي، بلقب باها إيطاليا والذي شكّل الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري باها من الاتحاد الدولي للسيارات "الفيا" لموسم 2021 على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 10- 12 سبتمبر الجاري.

مواطن يقتل والديه طعنًا بـ«الشرائع»

تباشر الجهات الأمنية المختصة بشرطة العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع النيابة العامة بمكة المكرمة، جريمة قتل مروِّعة تمثّلت في إقدام مواطن بالعقد الثالث من العمر على قتل والديه.

انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

ينتهي تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس،الأربعاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 15 يونيو الماضي.

سماء المملكة تشهد قرب القمر من «قلب العقرب» بعد غروب الشمس

يرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد، وبداية الليل، انتظام القمر بنجم قلب العقرب على قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبي، في حدث يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

في الأسبوع الدراسي الثالث.. البث المباشر لقناة عين التعليمية

مع بداية الأسبوع الدراسي الثالث، يبحث الطلبة وأولياء الأمور عن البث المباشر لقناة عين التعليمية للمراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وزير الخارجية: الوثائق كشفت عدم تورط السعودية بهجمات 11 سبتمبر

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إنَّ الوثائق كشفت عدم تورط السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر.

وزارة الصحة تترشح لنهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م

ترشّحت وزارة الصحة إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م.

وحدات الأحوال المدنيّة المتنقّلة تقدّم خدماتها في 25 موقعاً حول المملكة

تقوم الوحدات المتنقّلة للأحوال المدنيّة بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (25) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" الّتي تنفّذها وكالة وزارة الداخليّة للأحوال المدنيّة للجهات الحكوميّة والخاصّة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنيّة.

الأحوال المدنية تتيح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

أتاحت الأحوال المدنية خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج من خلال منصة أبشر.

استشاري يُعدد 3 مكتسبات لتعديلات نظام التأمين الطبي

عدد استشاري الأورام الدكتور حسن القرني مكتسبات التعديلات الواسعة على نظام التأمين الطبي.

150 شخصًا من ذوي الإعاقة وكبار السن يؤدون مناسك العمرة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استقبال وفد يضم 150 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية وكبار السن، لأداء مناسك العمرة.

حكم التصدق بالمستحقات المالية للعامل إذا تعذر الوصول إليه

أوضح الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشوري السابق، حكم تصدق الكفيل بالمستحقات المالية للعامل اذا لم يستطع الوصول إليه.

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