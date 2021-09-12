متحدث «الداخلية»: قرار رفع تعليق منع السفر يشمل هذه الفئات

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن قرار رفع تعليق منع السفر يشمل المواطنين والمقيمين، ما لم يمروا على إحدى الدول التي تم تعليق القدوم منها.

وحذر متحدث الداخلية، كل من يحاول أداء العمرة دون تصريح، مشيرًا إلى أن عقوبة ذلك الفعل «غرامة 10 آلاف ريال».

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة، اليوم، على جميع الأفراد والكيانات التقيد بالتعليمات المعتمدة، مشيرًا إلى المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات مما يبشر بالخير ويدعونا للاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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متحدث «الداخلية»: غرامة 10 آلاف ريال لمن يحاول أداء العمرة دون تصريح