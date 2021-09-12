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متحدث «الداخلية»: غرامة 10 آلاف ريال لمن يحاول أداء العمرة دون تصريح

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الرياض - محمد عبدالله - حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، كل من يحاول أداء العمرة دون تصريح، مشيرةًا إلى أن عقوبة ذلك الفعل «غرامة 10 آلاف ريال».

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة، اليوم، على جميع الأفراد والكيانات التقيد بالتعليمات المعتمدة، مشيرًا إلى المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات مما يبشر بالخير ويدعونا للاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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