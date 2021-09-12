الصحة» تكشف عن لقاح معتمد في المملكة ذي فاعلية في مواجهة التحورات

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن أن لقاح «موديرنا» من اللقاحات ذات الفعالية في مواجهة تحورات كورون

ووجه متحدث الصحة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الوزارة اليوم، رسالة إلى قاطني المملكة، قائلا: نحن صادقون معكم.. لا تتخوفوا من الأعراض الجانبية للقاح كورونا.

وأشار إلى أن وجود المتحورات المستجدة يفرض على الجميع استكمال أخذ اللقاح بما يحقق المناعة المطلوبة، مؤكدًا تجاوز عدد اللقاحات المعطاة الـ39 مليون جرعة، استفاد منها باستكمال التحصين 16.7 مليون شخص.

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