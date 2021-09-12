نشرة «عاجل».. مواطن يقتل والديه طعنًا بـ«الشرائع».. ويزيد الراجحي يتوج بطلًا لباها إيطاليا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها وزير الخارجية: الوثائق كشفت عدم تورط السعودية بهجمات 11 سبتمبر، التعليم: «الدراسات الإسلامية» مادة واحدة في التقويم الدراسي، ومواطن يقتل والديه طعنًا بـ«الشرائع»، وإلى التفاصيل:

وزير الخارجية: الوثائق كشفت عدم تورط السعودية بهجمات 11 سبتمبر

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إنَّ الوثائق كشفت عدم تورط السعودية في اعتداءات 11 سبتمبر.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أنّ السعودية شريكة في مكافحة الإرهاب وسنعمل دوما مع حلفائنا.

بالفيديو.. التعليم: «الدراسات الإسلامية» مادة واحدة في التقويم الدراسي

أعلنت وزارة التعليم، اعتبار مادة الدراسات الإسلامية مادة واحدة في التقويم الدراسي، ويتم تدريسها من قبل معلم واحد.

وأوضحت التعليم، أن مادة الدراسات الإسلامية، التي تتعدد فروعها داخل كتاب واحد تُدرّس بالتبادل بين فروعها خلال الأسبوع الواحد، ما يضمن تغطية جميع فروع المادة، وفق خطة تدريس عبر منصة "مدرستي".

مواطن يقتل والديه طعنًا بـ«الشرائع»… والجهات الأمنية تلقي القبض عليه

تباشر الجهات الأمنية المختصة بشرطة العاصمة المقدسة وبالتنسيق مع النيابة العامة بمكة المكرمة، جريمة قتل مروِّعة تمثّلت في إقدام مواطن بالعقد الثالث من العمر على قتل والديه.

وتلقي مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن قيام مواطن على قتل والديه، طعناً بالسكين في أحد مخططات الشرائع، وتمّ ضبط الجاني، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن الجريمة، بمركز شرطة الشرائع وفرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

يزيد الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوّج بطلًا لباها إيطاليا

تُوّج البطل السعودي وسفير رياضة المحركات السعودية، يزيد بن محمد الراجحي، بلقب باها إيطاليا والذي شكّل الجولة الثامنة ما قبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري باها من الاتحاد الدولي للسيارات "الفيا" لموسم 2021 على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 10- 12 سبتمبر الجاري.

الحيزان يتوقع مواقع أجواء الطقس الجميلة وانحسار الأمطار ويحدد السبب

توقَّع الباحث في المناخ، نزيه الحيزان، أن يشهد شمال المملكة اليوم الأحد، طقسًا جميلًا.

وأضاف الحيزان، عبر تويتر، أنَّ الطقس يكون جميلًا شمال المملكة، مع تسرُّب الرياح الشمالية من مصدر بارد ناتج عن منخفض جويّ يؤثر على بلاد الشام.

عهود الحربي ترفع قضية ضد مشهور سناب شات بسبب التنمر

تنتظر عهود الحربي، صاحبة قصة استبدال المواليد التي تعود إلى عام 2010، موقف القضاء من أحد مشاهير تطبيق «سناب شات» الذي تنمر عليها ومارس عليها تمييزًا عنصريًا.

انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس.. الأربعاء

ينتهي تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس،الأربعاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 15 يونيو الماضي.

سماء المملكة تشهد قرب القمر من «قلب العقرب» بعد غروب الشمس

يرصد بسماء المملكة والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد، وبداية الليل، انتظام القمر بنجم قلب العقرب على قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبي، في حدث يمكن مشاهدته بالعين المجردة.

وزير الخارجية: ندعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

أكَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، دعم المملكة للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أننا نشعر بقلق فيما يتعلق بقصور عمليات التفتيش (بشأن النووي الإيراني)، ونريد اتفاقا قويا؛ لأن الاتفاقيات الموجودة بها عيوب كثيرة على مستوى التخطيط ولنقاط الأساسية.

وزير الخارجية: السعودية لن تتردَّد في الردّ على أي استهدافات حوثية

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إنَّ المملكة لن تتردّد في الرد على أي استهدافات حوثية.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أن الحوثيين يهددون منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام.

تهدد حياتهم.. «التجارة» تستدعي أحذية أطفال وتوجِّه رسالة للمواطنين

أعلنت وزارة "التجارة"، عن استدعاء أحذية أطفال من ماركة "BIRKENSTOCK"، مؤكدة أنّها تمثّل تهديدًا لحياة الصغار.

وحذّرت الوزارة، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من احتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للصندل، مما يشكّل خطر الاختناق للأطفال حال ابتلاع زرار التثبيت.

بالأرقام.. انتظام ملايين الطلاب بالتعليم الحضوري في الجامعات والمدارس

وثق انتظام الطلاب بالتعليم الحضوري بالمدارس، عودة مليونا طالب وطالبة من طلاب التعليم العالي، فيما شهدت المدارس الحكومية عودة أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة.

وسجلت المدارس الخاصة عودة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب التعليم الأجنبي المنتظمون بالتعليم الحضوري أكثر من 300 ألف طالبة وطالبة، وفق قناة الإخبارية.

انخفاض أسعار الذهب في السوق السعودية بتعاملات الأحد

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، مع استمرار عطلة نهاية الأسبوع في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 215.33 ريالا (57.42 دولارا)، كما تراجع جرام الذهب عيار 21 - الأكثر مبيعًا بالسعودية والمنطقة- إلى 188.41 ريالا (50.24 دولارا).

وزير الرياضة يعتمد مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة «الرشودي»

اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي، لمدة 4 سنوات.

قبل مواجهة الاستقلال بالبطولة الآسيوية.. بشرى سارة لجماهير الهلال

زف الإعلامي الرياضي خالد العمار، بشرى سارة لجماهير نادي الهلال، قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام نظيره الاستقلال الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وأكد "العمار"، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن سلبية فحوصات كورونا الطبية التي خضع لها لاعبو الهلال خلال الساعات الماضية، حيث كتب: "جميع فحوصات لاعبي الهلال سلبية.. ولله الحمد".

قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق الحرم الإبراهيمي

قال مسؤولان فلسطينيان، إنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت، اليوم الأحد، جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين.

البرلمان العربي يطلق تطبيقًا إلكترونيًا عالميًا لمكافحة الإرهاب

أطلق البرلمان العربي شراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لتعريب أول تطبيق إلكتروني عالمي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك بهدف ربط كافة الجهود الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب في أداة واحدة، وكذلك خفض التكاليف وتوجيهها إلى دعم الجهود الحقيقية لمكافحة الإرهاب على أرض الواقع.

بعد جمع 82 ألف عيّنة.. اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي سلالة «دلتا» في الصين

سجَّلت مقاطعة فوجيان الصينية، 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تمَّ اكتشاف 18 حالة أخرى حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وفقًا للسلطات المحلية.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أنه تمَّ اكتشاف بؤرة جديدة لتفشي سلالة "دلتا" شديدة العدوى في محافظة شيانيو بمدينة بوتيان، فيما أرسلت لجنة الصحة الوطنية، مجموعة عمل لجهود الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

طالبان تسمح للمرأة بإكمال تعليمها الجامعي بفصول منفصلة عن الرجال

أعلنت حركة «طالبان»، اليوم الأحد، قواعد تنظيمية للتعليم الجامعي في أفغانستان، وذلك بعد سيطرتها علي حكم البلاد.

وحول تعليم المرأة، أكدت طالبان السماح للمرأة بإكمال تعليمها الجامعي، لكن في فصول منفصلة عن الرجال، وفقا للعربية.

مصري يبتكر سيارة صديقة للبيئة تعمل بالهواء بدلًا من الوقود

نجح شاب مصري، في تسجيل براءة اختراع سيارة جديدة صديقة للبيئة، تسير بقوّة الهواء بدلًا من الوقود، وذلك بإمكانات محدودة.

يقول مصطفى السويفي، 24 عامًا، من إحدى قرى محافظة المنوفية المصرية، إنّه أجرى الكثير من التجارب على آلات أخرى، قبل نجاح فكرته في الاعتماد على موتور يعمل بضغط الهواء كبديل للوقود لتسيير السيارة.

أخصائي علم نفس يربط مشاكل الزواج بالصيف.. وينصح بالطلاق في الشتاء

ربط أخصائي علم النفس د. محمد القحطاني، فصول السنة بمشاكل الزواج، موجّهًا عددًا من النصائح للمتزوجين أو المقبلين على الزواج لضمان حياة زوجة مستقرة خالية من المشاكل.

ووجَّه "القحطاني"، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، نصيحة للشباب إذا كان يفكّر في الزواج بأن يجعله في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنّ أغلب مشاكل الزواج تبدأ في فصل الصيف، حيث تكثر المصاريف، والمناسبات، ويزداد معها التوتّر وضيق المزاج، وقد ينتهي الأمر بالطلاق.

علماء يحسمون الجدل بشأن تسبب لقاح كورونا في الإجهاض

أكد علماء أنَّ اللقاحات الواقية من فيروس كورونا المستجد لا تزيد من خطر إجهاض النساء الحوامل.

جاء ذلك وفق دراستين لمراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة، وكشفت النتائج أن النساء اللاتي عانين من الإجهاض، لم تكنَّ ممن حصلن على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق موقع «سبوتنيك».