أمانة العاصمة المقدسة تنظِّم فعالية للعلاج الطبيعي

الرياض - محمد عبدالله - شاركت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة في اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، وذلك بتنظيم فعالية بأحد الأسواق التجارية بمكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أنَّ الفعالية جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية حيث تهدف إلى توعية المجتمع بضرورة ممارسة النشاط البدني والوقاية من الأمراض المزمنة والتعريف بدور العلاج الطبيعي عن طريق المختصين بالجمعية السعودية للعلاج الطبيعي.

وأشارت الأمانة إلى أنَّ الفعالية شملت أركاناً توعوية تناولت التعريف بالأمراض والحالات التي تستدعي العلاج الطبيعي، إلى جانب تقديم الفحص والاستشارات المجانية للزوار من قبل الأخصائيين المؤهلين، مؤكدةً أهمية تعزيز مفهوم ممارسة النشاط البدني للحفاظ على سلامة الجسم ولضمان حياة صحية خالية من الأمراض.

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