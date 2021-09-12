الصحة: تراجع منحنى الإصابات بالسعودية إلى 95%

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد خالد العبد العالي، إنَّ منحنى الإصابات في المملكة يشهد تراجعًا بنسبة 95%.

وعزا العبد العالي، خلال مؤتمره الصحفي بشأن مستجدات كورونا، إلى الإقبال على اللقاحات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل (80) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليصبح إجمالي الإصابات 545992 حالة، وتسجيل (6) حالات وفيات ليكون إجمالي الوفيات 8623 حالة، (95) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (535,078) حالة.

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