نجاح ترميم قاع جمجمة أربعيني في مستشفى الملك فهد بجازان

الرياض - محمد عبدالله - نجح أطباء وحدة جراحة ومناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في ترميم قاع الجمجمة واستبداله بشبكة تيتانيوم لمريض في العقد الرابع من العمر بعد أن خضع المريض لعدة عمليات سابقة تم خلالها استئصال أورام من الدماغ.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريض حضر للمستشفى وكان يعاني المريض من تشنجات وتسرب سائل الدماغ من خلال الأنف وصداع، وبمعاينته تبين وجود التهابات وفطريات وتعفن على شبكة التيتانيوم المكشوفة على تجويف الأنف حيث يتسرب سائل الدماغ عبر فتحة تبلغ ١.٥ سم طولا وعرضا، كما تؤثر الالتهابات على السحايا والدماغ مسببة تشنجات متكررة كثيرا. تم إجراء الفحوصات وطلبات الأشعة اللازمة، وقد تم إزالة الأنسجة المتعفنة والفطريات وتنظيف شبكة التيتانيوم وعمل ترميم كامل لقاع الجمجمة بالمناظير عبر فتحة الأنف دون أي جروح خارجية مع الاستفادة من الإمكانات المتقدمة المتوفرة مثل جهاز الملاحة الجراحية وغيره من الأجهزة والأدوات اللازمة لمثل هذه العمليات المعقدة.

وأضافت أنه وبعد أن خضع المريض للمتابعة الطبية بعد إجراء العملية وتحسن حالته الصحية غادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.

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